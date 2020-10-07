69 bin liradan başlıyor! Açık artırmayla ev ve iş yeri

Konutlar için 13 Ekim 2020 Salı günü, saat 11.00’da, işyerleri içinse 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 11.00’da açık artırma yapılacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

35 bin TL'ye iş yeri

Alıcılar Türkiye’nin birçok ilindeki konutlara yüzde 25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca satışa sunulan işyerleri yüzde 10 ya da yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri HalkBank ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Satışa sunulan konutlar 69 bin liradan işyerleri ise 35 bin liradan başlıyor.

İşte il il satışa çıkarılan konut ve işyerlerinin satış bedelleri...







