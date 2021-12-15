Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 69 nerenin plaka kodu? 69 plaka hangi şehir? 69 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

69 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

69 plaka kodunun kullanıldığı ilimiz Bayburt ilidir. Bayburt ilinde bulunan bütün ilçelerde de plaka kodu olarak 69 numarası kullanılır. Çünkü plaka kodları illere göre değişse de ilçelere göre değişmez. Yani bir ilin bütün ilçelerinde kullanılan plaka kodu, o ilde kullanılan plaka kodu ne ise onunla aynı olur. Bu sayede motorlu taşıtların kayıtları düzene girmiş olur.



