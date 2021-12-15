Pratik Bilgiler 69 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 69 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

69 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 69 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

69 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 69 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 69 plaka nerenin plaka kodu? 69 plaka hangi şehir? 69 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

15 Aralık 2021, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 69 nerenin plaka kodu? 69 plaka hangi şehir? 69 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

69 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

 69 plaka kodunun kullanıldığı ilimiz Bayburt ilidir. Bayburt ilinde bulunan bütün ilçelerde de plaka kodu olarak 69 numarası kullanılır. Çünkü plaka kodları illere göre değişse de ilçelere göre değişmez. Yani bir ilin bütün ilçelerinde kullanılan plaka kodu, o ilde kullanılan plaka kodu ne ise onunla aynı olur. Bu sayede motorlu taşıtların kayıtları düzene girmiş olur.

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