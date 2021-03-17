Türkiye 6.kez maskesiz yakalandı: 'Takmayı unutmuşum hacı abi' diyerek kendisini savundu

6.kez maskesiz yakalandı: 'Takmayı unutmuşum hacı abi' diyerek kendisini savundu

Türkiye

6.kez maskesiz yakalandı: 'Takmayı unutmuşum hacı abi' diyerek kendisini savundu

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı. Maske takmadığı için 6.kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere "Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi" diyerek kendini savundu.

17 Mart 2021, Çarşamba 19:26 Son Güncelleme:
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Çorum'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Kentin en işlek bölgesi olan Hürriyet Meydanı’ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.

Polis ekiplerinin cezai işlem uygulamak istediği kişi hakkında yapılan inceleme sonucu, daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlendi ve altıncı kez para cezası uygulandı. Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, "Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi" diyerek kendini savundu.

Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

DHA

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