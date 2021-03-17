Çorum'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Kentin en işlek bölgesi olan Hürriyet Meydanı’ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.

Polis ekiplerinin cezai işlem uygulamak istediği kişi hakkında yapılan inceleme sonucu, daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlendi ve altıncı kez para cezası uygulandı. Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, "Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi" diyerek kendini savundu.

Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

DHA



