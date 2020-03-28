7-8 yaş çocuklar için evde yapılabilecek etkinlik ve oyun önerileri

Evde kalma sürecinde 7-8 yaşındaki çocuklarınız için çeşitli sanat alanlarından yararlanabilirsiniz. 7-8 yaşındaki çocuklar için derlediğimiz etkinliklerde çocuklar doku örnekleri göstererek çeşitli yüzeylerde değişik malzemelerle farklı doku çalışmaları yapabilir, basit geometrik şekilleri tanıyabilir. Çocuklar bu etkinlikler yoluyla öğrendiği basit geometrik şekilleri görsel çalışmalarında kullanır ve ana renkleri tanıyabilir. Bu etkinliklerin kazanımlarında yığma, dizme ve yerleştirme işlemlerini yapma, duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade etme ve duygularını paylaşma bulunuyor. İşte sizin için derlediğimiz 7-8 yaş çocuklar için evde etkinlik ve oyun önerileri…

Kukla Tiyatrosu

Çocuklar yaptıkları çeşitli kuklaları oynatabilirler. Evde bulabileceğiniz eski bir çorabı kukla yapımında kullanabilirsiniz. Çocukların ellerine geçirdikleri eski ama temiz açık renkte bir çoraba düğmeler, minik kumaş parçaları, ipleri yapıştırarak ya da boyayarak yüz unsurları yapmasını sağlayın. Yün ipleri yapıştırarak kuklalarının saçları da oluşturabilirler. Ayrıca kese kağıdı ile de aynı yöntemle veya yüz unsurlarını (burun, ağız, göz) kesip çıkararak el kuklaları oluşturabilirler. Çocuklar her kukla için değişik sesler uydurarak kuklalarını diledikleri gibi konuşturabilirler.

7-8 yaş etkinliği

Gökyüzündeki Uçurtmalar

Çocuklarla yapabileceğiniz bu etkinlikte, onları gökyüzünde gördükleri hakkında konuşturabilirsiniz. Daha sonra onlardan bir “gökyüzü” resmi yapmalarını ve gökyüzünü resim yüzeyini de diledikleri şekilde renklendirmeleri isteyin. Çocuklar, sarı, kırmızı ve mavi renkli kağıtlardan büyüklü küçüklü parçalar yırtıp ve bu parçaları uçurtma olarak gökyüzü üzerine serpiştirebilirler. Ellerine verilen atık ipleri yapıştırarak veya kalemlerle, boya malzemeleriyle çizerek uçurtmalara ip yapmalarını söylemeyi de unutmayın.

7-8 yaş etkinliği

Yoğurma Oyunu

Çocuklar, evde kendi yapacağınız hamurlar ya da hazır aldığınız oyun hamurlarını bir yüzey üzerine yaydıktan sonra çeşitli nesneleri basarak farklı doku etkileri elde edebilirler.

7-8 yaş etkinliği

Dokuların Dansı

Çocukların evde yapabileceği diğer bir etkinlik de boyamalar. Bu etkinlikte parmak boyayı yüzeye yaydıktan sonra eski tarakları çeşitli yönlerde hareket ettirerek kazıma yapabilirler. İsterlerse başka bir kağıdı oluşan dokunun üzerine kapatıp kaldırarak baskısını alabilirler. Aynı işlemi tarak yerine parmaklarıyla da yapabilirler. Bunun dışında parmak boyayı yüzeye yaydıktan sonra parmaklarını sürekli olarak bastırıp kaldırmalarını söyleyin. Böylece, çocuklar boya toplanmalarından ve oluşan izlerden dolayı ilginç doku etkilerinin ortaya çıktığını görebilirler.

7-8 yaş etkinliği

Paylaşılan Dokular

Belirgin dokulu kumaş parçaları, eski danteller, örgü bezler ve kabartma muşamba örtüler, damarları belirgin yapraklar gibi çeşitli dokulara sahip objeleri bu etkinlik için hazırlayın. Kardeşi varsa bu objeleri birbirleri ile paylaşmaları sağlayın. Çocuklar; seçilen objeleri, boya malzemeleri ile renklendirilerek kağıt üzerine baskı çalışmaları yapabilirler.

7-8 yaş etkinliği

Renkli Kağıtlarla Oyun

Çocuklar bu etkinlikte çeşitli renkli kağıtları geometrik şekiller halinde kağıt makasıyla (ucu küt makas) büyüklü küçüklü keserek, bir yüzey üzerinde diledikleri biçimde düzenleyebilirler. İstedikleri yerlere geometrik biçimler kazandırdıkları nesneleri boyayıp karton baskı, sebze baskısı vb. yaparak çalışmayı tamamlayabilirler.

7-8 yaş etkinliği

Misafircilik

Çocuklar bu etkinlikte geometrik biçimlere sahip çeşitli düğmeleri kullanarak yüzey üzerinde diledikleri gibi düzenleme yapabilirler. Çeşitli renk ve kalınlıklarda iplikler yapıştırarak düğmeler arasında misafircilik oynayabilirler.

7-8 yaş etkinliği

Hayalimdeki Yer

Kardeşleri için etkili oyunlardan biri de “Hayalimdeki Yer” oyunu. Çocuklar, hayallerindeki oyun bahçesi ya da herhangi bir mekanı çeşitli kutular ve karton rulolar (kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, alüminyum folyo, streç film ruloları gibi) oluşturmak üzere hazırlık yaparlar. Büyük bir fon kartonu üzerine büyüklü küçüklü, uzunlu kısalı karton kutularla binaları oluşturabilirler. Binaları yapıştırmadan önce isterlerse pencere, kapı vb. unsurları oyarak çıkartırlar. Karton rulolarla tüp geçitler, çocuk parkı oyuncakları, kaydıraklar, tüneller, taşıma araçları vb. yerleştirerek yapıştırırlar. Artık iplerle, rafyalarla yollar yapabilir; kalan boşlukları, çalışmada kullanmak istedikleri diğer objeler ve figürlerin renkli resimlerini yaparak tamamlayabilirler.

7-8 yaş etkinliği

Hazine Avı

Çocuklar için tasarlanan bu etkinlikte, yalnızca sarı, kırmızı, mavi renkli malzemeleri toplayacakları bir hazine avına çıkarlar. Buldukları ana renklerde kağıt, jelatin kağıtları, kutular, şişe kapakları, boncuklar vb. nesneleri bir torba içine doldururlar. Bu nesneleri plastik tutkalla fon kartonu üzerine yapıştırarak kolaj çalışması yapabilirler. Bu etkinliği birden fazla çocuğu olan ailelerde grup çalışması şeklinde de yaptırılabilir.

7-8 yaş etkinliği

Dolgu Oyuncak yapıyorum

Kraft kağıdı ya da kese kağıdı kalınlığında bir kağıt, ikiye katlanarak bir yüzüne yapılmak istenen figür ya da nesne, kalıp alma yoluyla çizilir. Kağıt makası yardımıyla iki kat birlikte kesilir. Her iki kâğıdın da birer yüzü tercih ettikleri bir boya malzemesiyle boyanır. Boyanan kısımlar dışarı bakacak şekilde üst üste yerleştirilir ve kenarlarından ebeveynin de yardımıyla tel zımba kullanarak birleştirilir. Birkaç yerinde, zımbalanmadan bırakılan küçük aralıklarla içeriye artık kâğıtlardan yapılan irili ufaklı toplar doldurularak hacim kazandırılır. Kalan boşluklar da zımbalanarak oyuncak tamamlanabilir.

7-8 yaş etkinliği

Eşyalarımı Düzenliyorum

Çocuklardan, kendi eşyalarını odasında veya masasının üzerinde rasgele yerleştirmeleri, daha sonra bunun sonucunda meydana gelen düzensizliğe karşı duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri istenebilir. Ardından çocuklara eşyalarını yeniden düzenleme fırsatı verilebilir ve etkinlik sonrası çocukların bu değişiklik hakkında neler düşündükleri sorulabilir.

7-8 yaş etkinliği

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