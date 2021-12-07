Magazin 7 Aralık 2021 TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV ve diğer kanallarda bugün neler var?

7 Aralık 2021 TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV ve diğer kanallarda bugün neler var?

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7 Aralık 2021 TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV ve diğer kanallarda bugün neler var?

7 Aralık 2021 TV yayın akışı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Star TV ve Fox TV gibi en çok izlenen televizyon kanalları izleyicilerine birbirinden çeşitli seçenekler sunuyor. Bugün gün içinde hem yarışmalar hem de realty programlar ağırlık kazanırken akşam saatlerinde dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. İşte, 7 Aralık 2021, Kanal D, ATV, Show TV ve diğer kanalların yayın akışları…

07 Aralık 2021, Salı 10:14 Son Güncelleme:
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7 Aralık 2021 Salı akşamında Kanal D’de Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü isimli sinema filmi ekranlara gelirken, aynı saatlerde ATV’nin iddialı dizisi Destan 3. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Salı akşamlarının bir başka başarılı yapımı Masumlar Apartmanı da saat 20.00 itibariyle yeni bölümüyle yayında olacak. İşte, saat saat 7 Aralık 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Star TV ve Fox TV’nin yayın akışı…

7 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
  • 23:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
  • 02:15 Gelinim Mutfakta

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Destan (3. bölüm)
  • 23:35 Destan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:55 Şampiyon
  • 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:00 Gönül Dağı
  • 13:30 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 23:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18.30 Star Haber
  • 20:00 Sana Söz
  • 00:15 Kaderimin Oyunu (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 Masterchef Türkiye
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
  • 08:30 Bu Sabah
  • 10:15 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Üç Kuruş (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 00:15 Kanunsuz Topraklar (Alt yazılı)

 

 

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