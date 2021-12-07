Ekonomi 7 Aralık altın fiyatlarında son durum

7 Aralık altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

7 Aralık altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 780 lira oldu.

07 Aralık 2021, Salı 18:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 779,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 780 liradan, 5 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 161 liradan, 711,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 715,35 liradan, 5 bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 43 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 522 liradan ve bin 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 261 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)

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