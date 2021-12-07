7 Aralık 2021 Salı günü çeyrek altın ve gram altın yüzde 0,39, oranında bir düşüş yaşarken, 22 ayar bilezikte bu düşüş yüzde 0,34 oldu. Ons altın ise bugün sabah yüzde 0,15 oranında değer kazanarak 1.781 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL? İşte, 7 Aralık güncel altın fiyatları…

7 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 789,37 TL

Gram altın satış fiyatı: 789,54 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.253,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.283,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.508,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.573,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 5.041,94 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.140,15 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.223,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.302,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?