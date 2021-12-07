7 Aralık çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları
7 Aralık Salı sabahında çeyrek altının ne kadar olduğuna ilişkin araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, gram altın 800 TL sınırına doğru hızla ilerliyor, çeyrek altın ise 1250 TL’yi geçti. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 737 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 7 Aralık 2021 güncel altın fiyatları…
07 Aralık 2021, Salı 09:21 Son Güncelleme:
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7 Aralık 2021 Salı günü çeyrek altın ve gram altın yüzde 0,39, oranında bir düşüş yaşarken, 22 ayar bilezikte bu düşüş yüzde 0,34 oldu. Ons altın ise bugün sabah yüzde 0,15 oranında değer kazanarak 1.781 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL? İşte, 7 Aralık güncel altın fiyatları…
7 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 789,37 TL
- Gram altın satış fiyatı: 789,54 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.253,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.283,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.508,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.573,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 5.041,94 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.140,15 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.223,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.302,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 710,37 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 737,84 TL
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