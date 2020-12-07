7 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, iyileşenlerin sayısı ise 436 bin 270'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.







