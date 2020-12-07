Türkiye 7 Aralık corona virüs tablosu

7 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

7 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. İşte corona virüste son durum...

07 Aralık 2020, Pazartesi 19:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, iyileşenlerin sayısı ise 436 bin 270'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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