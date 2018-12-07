7 Aralık güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Döviz fiyatları ve altın fiyatları aralık ayının başlangıcından bu yana yükselişte... Geçen ay 15 Kasım'dan bu yana 203-210 bandında seyreden gram altın 4 Aralık'ta 210 lira seviyesinin üstüne çıktı. Dün ufak bir düşüş yaşayan altının bugünkü seyri merak ediliyor.

7 ARALIK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 212,76 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 212,89 liradan satılıyor.

TAM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bin 417 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 439 liradan, bin 358 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 388 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

679 liradan alınan Yarım Ziynet 696 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

342 liradan alınan Çeyrek Ziynet 352 liradan satılıyor.