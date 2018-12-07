7 Aralık Hadi bilgi yarışması: Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir?
7 Aralık Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Bugün bir ilk gerçekleşiyor ve yarışmayı Müge Boz'un yerine ortak belirlenen bir yarışmacı sunuyor. 12.30'da başlayacak olan yarışmanın ipucu sorusu ise şu şekilde: Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir?
Hadi bilgi yarışmasının 7 Aralık tarihli öğlen ipucu sorusu belli oldu. Bugün yarışmada büyük bir değişiklik yaşanacak ve bir kullanıcı yarışmayı sunacak. Uygulamanın geçtiği soru şu şekilde: "Bugün ipucumuz tuhaf adetleri, müzik grupları, harika eğitim sistemi ve hamamlarıyla bilinen bir Kuzey Avrupa ülkesinden! Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir?"
CEVAP: FİNLANDİYA
FİNLANDİYA'NIN GARİP ETKİNLİKLERİ
1 - Bataklık Futbolu Şampiyonası
2 - Yemiş Toplama Şampiyonası
3 - Dünya Hayali Gitar Çalma (Air Guitar) Şampiyonası
4- Dünya Sırtta Eş Taşıma Şampiyonası
5 - Dünya Cep Telefonu Fırlatma Şampiyonası
6 - Karda Yüzme Yarışları
7 - Nehirde Bira İçme Festivali
8 - Sivrisinek Avlama Şampiyonası
9 - Karınca Yuvasına Oturma Yarışması
10 - (Eski) Dünya Saunada Terleme Şampiyonası