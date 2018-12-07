7 Aralık Hadi bilgi yarışması: Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir? 7 Aralık Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Bugün bir ilk gerçekleşiyor ve yarışmayı Müge Boz'un yerine ortak belirlenen bir yarışmacı sunuyor. 12.30'da başlayacak olan yarışmanın ipucu sorusu ise şu şekilde: Cep telefonu fırlatma, eş taşıma ve hayali gitar çalma yarışmalarıyla ünlü ülke hangisidir?