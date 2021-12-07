Türkiye 7 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

7 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Türkiye

7 Aralık koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 7 Aralık 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

07 Aralık 2021, Salı 17:59 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 317 testte 22 bin 687 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 366 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,90, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 422 bin 378, 2'nci dozda 50 milyon 740 bin 424 ve 3'üncü dozda 12 milyon 448 bin 995 olmak üzere toplam 121 milyon 160 bin 790 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'10 AYIN SONUÇLARINA GÜVENİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Kovid- 19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" dedi.

ANKARA (DHA)

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