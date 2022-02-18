7 asırlık tarih gün yüzüne çıkıyor! Son bir bina kaldı

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak projede yıkım çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da’ desteklenen projesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başlamıştı. Çalışmalar kapsamında ilk etapta normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binalarda yıkım yapılırken, kamulaştırma süreçlerinin uzaması üzerine nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bölge için ‘acele kamulaştırma kararı’ alınmıştı. Bu kararın ardından da hem kamulaştırma hem de yıkım çalışmaları hız kazanmıştı.

37 BİNA YIKILDI

Proje kapsamında 15’i normal, 33’ü ise acele kamulaştırma kararıyla toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı. Çalışma kapsamında toplam 5336 metrekare alan açığa çıkarılırken; proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımıyla ilgili süreç de hızlandı. Geçtiğimiz ay İstanbul’da söz konusu alışveriş merkezinin sahibi olan işadamı Aziz Torun ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptıkları görüşmenin ardından AVM’ye ait binanın da Mart ayında yıkılacağını duyurmuştu.

Bu arada söz konuda binada faaliyetini yürüten firma, 15 Şubat itibariyle faaliyetlerine son verdi. Konuyla ilgili resmi sürecin başlatılması ve binanın boşaltılmasının ardından yıkım çalışmalarına başlanacak ve Bursa’nın kalbi konumundaki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin öne tamamen açılmış olacak.

KÜLTÜR BAŞKENTİNE YAKIŞACAK

Bursa’nın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin kentin tarihi kimliğini daha da öne çıkaracağını söyledi. Alışveriş merkezine ait binanın da yıkılmasının ardından tarihi bölgenin tamamen gün yüzüne çıkacağını ifade eden Başkan Aktaş, uygulanacak proje ile tarihi bölgenin yerli ve yabancı turistlerin en önemli buluşma noktası haline geleceğini kaydetti.

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