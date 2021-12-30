Türkiye '7 Avrupa ülkesinden seyahat yasağı' haberine THY'den açıklama

'7 Avrupa ülkesinden seyahat yasağı' haberine THY'den açıklama

Türkiye

'7 Avrupa ülkesinden seyahat yasağı' haberine THY'den açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkenin Türk vatandaşlarına giriş yasağı getirdiği haberini sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

30 Aralık 2021, Perşembe 17:47 Son Güncelleme:
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"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi" şeklinde yapılan habere ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamalarda bulundu. 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcuları kabul etmeyeceği yönündeki haberleri yalanlayan Ekşi, "Herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR." ifadelerini kullandı. 

"GİRİŞ YASAĞI GETİRİLMEDİ"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır.

SGHM'ye dayandırılarak yapılan bir haberde, "Yapılan güncelleme kapsamında, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek." denilmişti.

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