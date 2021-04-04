Türkiye 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı

7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı

Türkiye

7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı

Ankara’da, 7 aylık Güneş bebeği battaniye ile boğarak öldürdüğü ortaya çıkan anne Özlem K., tutuklandı.

04 Nisan 2021, Pazar 01:50 Son Güncelleme:
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Olay, 29 Mart Pazartesi günü Keçiören ilçesinde bir evde meydana geldi. Özlem K., iddiaya göre 7 aylık kızı Güneş’in nefes alamadığını söyleyerek komşulardan yardım istedi. Otomobille Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Güneş bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Özlem K. polis tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen anne, ifadesinde bebeği battaniye ile boğduğunu itiraf etti. Özlem K., battaniyeyi kaldırdığında bebeğin nefes alamadığını ve renginin sarardığını söyledi. İlaç kullandığını ve son dönemde ilaçlarını almadığını iddia eden anne Özlem K., yakınlarının bebeği bir akrabasının yanına vermek istemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.

Özlem K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özlem K., bu kez de bebeği istemediği için öldürdüğünü söyledi. Özlem K., ’alt soyu kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

DHA

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