Bebeğiniz artık emin adımlarla ek gıda serüvenine başlamış bulunuyor. Bebeklerinde damak tadı olduğu için sevmediği besinlerde zorlamamak gerekir. Size birbirinden güzel bebeğinize rahatlıkla yedirebileceğiniz bol vitamin ve protein kaynağı olan 7 aylık bebek ek gıda tarifleri veriyoruz.

7 aylık bebek ek gıda tarifleri

Bebek ekmeği

Bebek ekmeği malzemeleri

- ½ su bardağı tam buğday unu ( küçük bebekler için pirinç unu öneririz 6 -8 ay gibi)

- ½ su bardağı beyaz un (tam tahıllı olabilir)

- ¾ su bardağı yoğurt

- 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

- ½ çay kaşığı tarçın

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 çorba kaşığı kuru çekirdeksiz üzüm

Bebek ekmeği yapılışı

Malzemeler çukur bir kap içerisine bir araya koyularak karıştırılır. Hazırlanan karışım bölünerek küçük kek kalıplarına koyulur. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir.

Not: Bebeğinizin damak zevkine göre tarçın yerine bir miktar limon, portakal kabuğu rendesi ilave edebilirsiniz.

Bal kabaklı irmik tatlısı

Bal kabaklı irmik tatlısı malzemeleri

- 1 su bardağı su

- Çeyrek su bardağı irmik

- 2 kibrit kutusu büyüklüğünde küp haşlanmış ve çatalla ezilmiş bal kabağı

- Üzüm pekmezi

- 1 çay kaşığı tereyağı

Bal kabaklı irmik tatlısı yapılışı

Bal kabağı buharda veya az miktarda su ile yumuşayana kadar ocakta pişirilir. Su, yağ ve irmik ayrı bir tencereye koyulur ve orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kaynadığında ocak kısık ateşe alınır. İçerisine bal kabağı eklenir ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edilir. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alınır. Ilındığında pekmez ilave edilir. Ilık olarak kâselere koyulur.

Kereviz havuçlu püre tarifi

Kereviz havuçlu püre malzemeleri

- 1/2 adet küçük kereviz

- 1 adet küçük patates

- 1 küçük havuç

- 1 çorba kaşığı pirinç veya karabuğday veya kinoa (Karabuğday ve kinoa önceden ıslatılmış ve haşlanmış olmalıdır aksi halde sebzeler ile aynı sürede pişmez.)

- 1 adet et suyu bulyon (ev yapımı) ya da 3 çorba kaşığı haşladığını etin suyu.

- 1 tatlı kaşığı naturel sızma zeytin yağı

Kereviz havuçlu püre yapılışı

Karabuğday veya kinoa kullanılacaksa önceden ıslatılmış ve bir süre yumuşayana kadar (yaklaşık 1 su bardağı su ile) haşlanmış olması gerekir. Pirinç kullanılacaksa sebzeler ile birlikte ocağa konulabilir.

Tüm sebzeler yıkanır, ayıklanır, doğranır ve tencereye 1,5 su bardağı su, et suyu bulyon ve/veya (önceden haşlanmış et) et ile birlikte koyulur. Sebzeler yumuşadığında ocaktan alınır içine naturel sızma zeytinyağı ilave edilerek çatal ile ezilir ve püre kıvamına getirilir.

Tavuk suyu çorba tarifi

Tavuk suyu çorba malzemeleri

- 1 parça tavuk göğsü

- 1/2 su bardağı şehriye

- 6 su bardağı su

- 2-3 sap maydanoz

- 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 küçük havuç

Tavuk suyu çorba yapılışı

Derisi temizlenmiş ve iyice yıkanmış tavuk eti tencereye koyulur ve su eklenir. Orta ateşte 30 dakika pişirdikten sonra tavuk eti içinden çıkartılır. Tavuk etinin bir kısmı didiklenir ve küçük parçalara ayrılır. Bu sırada bir tavada sızma zeytinyağı ve ince doğranmış yahut rendelenmiş bir miktar havuç 3 – 4 dakika orta ateşte sotelenir. Kaynayan tavuk suyuna sotelenmiş havuç, didiklenmiş tavuk, ince doğranmış maydanoz ve şehriye ilave edilir. 10 dakika orta ateşte pişirilir. Şehriyeler piştiğinde ocaktan alınır ve servis edilir.

Bezelye püresi tarifi

Bezelye püresi malzemeleri

- Yarım çay bardağı bezelye (yıkanmış)

- Yarım küçük boy havuç (yıkanmış, soyulmuş, dilimlenmiş)

- 1 su bardağı kadar su

- 1 adet ev yapımı et suyu bulyon ya da 1-2 kaşık et suyu

Bezelye püresi yapılışı

Bezelye, havuç, et suyu ve su orta ateşte beraber pişirilir. Sebzeler iyice piştiğinde ocaktan alınarak ezilir.

Bal kabaklı yulaf ezmesi tarifi

Bal kabaklı yulaf ezmesi malzemeleri

- Yulaf ezmesi 1 çorba kaşığı

- Yarım çay bardağı su

- 1 – 2 kibrit büyüklüğünde bal kabağı

Bal kabaklı yulaf ezmesi yapılışı

Bal kabağı yarım çay bardağı su ile yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yumuşamasına yakın içine yulaf ezmesini ilave edilir. 1-2 dakika daha pişirilip ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Püre olana kadar ezilerek karıştırılır. Ilıdığında bebeğinize yedirebilirsiniz.

-Üzerine 1 çorba kaşığı yoğurt veya bir miktar anne sütü ekleyebilirsiniz.

