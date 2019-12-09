7 aylık bebek ek gıda tarifleri
Bebeğiniz büyüdü ve artık ek gıda yemeğe başladı. Ek gıda alıştırmaları yavaş yavaş çoğaltılırken çeşitliliği de sağlanmalıdır. Farklı besinler ile yeni tatlar aşılanması gereken bebeğinize hem bol vitamin ve proteinli besinler yedirmiş olacağınız hemde farklı lezzetler tattırmış olacağınız birbirinden güzel tariflerimiz var. Eğer 7 aylık bebeğe verilen ek gıdaların neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız "7 aylık bebek ek gıda tarifleri" haberimize göz atın.
Bebeğiniz artık emin adımlarla ek gıda serüvenine başlamış bulunuyor. Bebeklerinde damak tadı olduğu için sevmediği besinlerde zorlamamak gerekir. Size birbirinden güzel bebeğinize rahatlıkla yedirebileceğiniz bol vitamin ve protein kaynağı olan 7 aylık bebek ek gıda tarifleri veriyoruz.
7 aylık bebek ek gıda tarifleri
Bebek ekmeği
Bebek ekmeği malzemeleri
- ½ su bardağı tam buğday unu ( küçük bebekler için pirinç unu öneririz 6 -8 ay gibi)
- ½ su bardağı beyaz un (tam tahıllı olabilir)
- ¾ su bardağı yoğurt
- 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
- ½ çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çorba kaşığı kuru çekirdeksiz üzüm
Bebek ekmeği yapılışı
Malzemeler çukur bir kap içerisine bir araya koyularak karıştırılır. Hazırlanan karışım bölünerek küçük kek kalıplarına koyulur. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir.
Not: Bebeğinizin damak zevkine göre tarçın yerine bir miktar limon, portakal kabuğu rendesi ilave edebilirsiniz.
Bal kabaklı irmik tatlısı
Bal kabaklı irmik tatlısı malzemeleri
- 1 su bardağı su
- Çeyrek su bardağı irmik
- 2 kibrit kutusu büyüklüğünde küp haşlanmış ve çatalla ezilmiş bal kabağı
- Üzüm pekmezi
- 1 çay kaşığı tereyağı
-1 su bardağı su
-Çeyrek su bardağı irmik
-2 kibrit kutusu büyüklüğünde küp haşlanmış ve çatalla ezilmiş bal kabağı
-Üzüm pekmezi
-1 çay kaşığı tereyağı
Bal kabaklı irmik tatlısı yapılışı
Bal kabağı buharda veya az miktarda su ile yumuşayana kadar ocakta pişirilir. Su, yağ ve irmik ayrı bir tencereye koyulur ve orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kaynadığında ocak kısık ateşe alınır. İçerisine bal kabağı eklenir ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edilir. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alınır. Ilındığında pekmez ilave edilir. Ilık olarak kâselere koyulur.
Kereviz havuçlu püre tarifi
Kereviz havuçlu püre malzemeleri
- 1/2 adet küçük kereviz
- 1 adet küçük patates
- 1 küçük havuç
- 1 çorba kaşığı pirinç veya karabuğday veya kinoa (Karabuğday ve kinoa önceden ıslatılmış ve haşlanmış olmalıdır aksi halde sebzeler ile aynı sürede pişmez.)
- 1 adet et suyu bulyon (ev yapımı) ya da 3 çorba kaşığı haşladığını etin suyu.
- 1 tatlı kaşığı naturel sızma zeytin yağı
Kereviz havuçlu püre yapılışı
Karabuğday veya kinoa kullanılacaksa önceden ıslatılmış ve bir süre yumuşayana kadar (yaklaşık 1 su bardağı su ile) haşlanmış olması gerekir. Pirinç kullanılacaksa sebzeler ile birlikte ocağa konulabilir.
Tüm sebzeler yıkanır, ayıklanır, doğranır ve tencereye 1,5 su bardağı su, et suyu bulyon ve/veya (önceden haşlanmış et) et ile birlikte koyulur. Sebzeler yumuşadığında ocaktan alınır içine naturel sızma zeytinyağı ilave edilerek çatal ile ezilir ve püre kıvamına getirilir.
Tavuk suyu çorba tarifi
Tavuk suyu çorba malzemeleri
- 1 parça tavuk göğsü
- 1/2 su bardağı şehriye
- 6 su bardağı su
- 2-3 sap maydanoz
- 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 küçük havuç
Tavuk suyu çorba yapılışı
Derisi temizlenmiş ve iyice yıkanmış tavuk eti tencereye koyulur ve su eklenir. Orta ateşte 30 dakika pişirdikten sonra tavuk eti içinden çıkartılır. Tavuk etinin bir kısmı didiklenir ve küçük parçalara ayrılır. Bu sırada bir tavada sızma zeytinyağı ve ince doğranmış yahut rendelenmiş bir miktar havuç 3 – 4 dakika orta ateşte sotelenir. Kaynayan tavuk suyuna sotelenmiş havuç, didiklenmiş tavuk, ince doğranmış maydanoz ve şehriye ilave edilir. 10 dakika orta ateşte pişirilir. Şehriyeler piştiğinde ocaktan alınır ve servis edilir.
Bezelye püresi tarifi
Bezelye püresi malzemeleri
- Yarım çay bardağı bezelye (yıkanmış)
- Yarım küçük boy havuç (yıkanmış, soyulmuş, dilimlenmiş)
- 1 su bardağı kadar su
- 1 adet ev yapımı et suyu bulyon ya da 1-2 kaşık et suyu
Bezelye püresi yapılışı
Bezelye, havuç, et suyu ve su orta ateşte beraber pişirilir. Sebzeler iyice piştiğinde ocaktan alınarak ezilir.
Bal kabaklı yulaf ezmesi tarifi
Bal kabaklı yulaf ezmesi malzemeleri
- Yulaf ezmesi 1 çorba kaşığı
- Yarım çay bardağı su
- 1 – 2 kibrit büyüklüğünde bal kabağı
Bal kabaklı yulaf ezmesi yapılışı
Bal kabağı yarım çay bardağı su ile yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yumuşamasına yakın içine yulaf ezmesini ilave edilir. 1-2 dakika daha pişirilip ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Püre olana kadar ezilerek karıştırılır. Ilıdığında bebeğinize yedirebilirsiniz.
-Üzerine 1 çorba kaşığı yoğurt veya bir miktar anne sütü ekleyebilirsiniz.
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