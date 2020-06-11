7 aylık bebeklerin beslenme ve kilo gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğin beslenme ve kilo gelişimini takip etmek bebek sağlığı açısından oldukça önemli. Eğer siz de 7 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu nasıl olmalı merak ediyor ya da 7 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli öğrenmek istiyorsanız "7 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu, 7 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?" haberimize bir göz atın.

7 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu

7 aylık kız bebeklerde kilo; alt sınır 5800 gram ortalama kilo 8000 gram üst sınır 9800 gramdır.

7 aylık erkek bebeklerde kilo; alt sınır 6000 gram ortalama 8200 gram üst sınır 10 250 gramdır.

7 aylık bebeklerde boy

7 aylık kız bebeklerin boyu; alt sınır; 61 cm, ortalama boy 67 cm. üst sını 73 cm'dir.

7 aylık erkek bebeklerin boyu; alt sınır; 62 cm, ortalama boy 67 cm. üst sınır, 75 cm'dir.

7 aylık bebek beslemesi

Bebeklerin açlık ve tokluk metabolizmaları doğdukları andan itibaren harekete geçer. Bu yüzden bebeğinize yemek konusunda aşırı ısrarcı davranmamanız, yemediğinde çabucak paniğe kapılmamanız gerekir. 7 aylık bebek beslenmesi sürecinde, bebeğiniz uzun zamandır sadece anne sütü aldığından yeni gıdalara alışması biraz zaman alacaktır. Bu durumun onun için büyük bir değişiklik olduğunu unutmayın ve onu anlamaya çalışın. Metabolizmanın ihtiyaçları bu dönemde değişmeye başlar. Yalnızda besin içeriği yüksek olan gıdaları tercih etmeniz gerekir. Burada önemli olan nokta besinleri asla birlikte vermemenizdir. İlk başlarda tane tane vererek herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığınızı tespit etmelisiniz.

7 aylık bebek beslenmesinde ek gıdaya geçiş

6 ila 8. aylar arasında bebeğinize ek gıdaların yanı sıra anne sütü de vermelisiniz. Bunun yanı sıra besin çeşitlerinden her gün 2 tanesini seçerek vermelisiniz. Ancak 8. aydan önce bebeğinizi kahvaltı + 4 öğün beslenme düzeninize geçirmemeniz önerilir. Bebeğinizin beslenmesi için mutlaka bir uzmandan destek almayı unutmayın. Bebeğinize yoğurt, meyve püresi, yumurta sarısı, mercimek, kıyma, su, ekmek içinin yanı sıra karnabahar, brokoli, kereviz ve enginar deneyebileceğiniz sebzeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kabuklarını soymak şartıyla kuru fasulye, nohut da deneyebileceğiniz kuru baklagiller arasındadır. Bu besinlerin tümünü 3-4 gün arayla vererek deneyin. Bebeğinizde herhangi bir alerji veya gaz oluşunun olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir sorun yoksa vermeye devam edebilirsiniz.



