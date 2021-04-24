7 aylık hamile Bilge öğretmen koronavirüse yenildi
İstanbul'da yaşayan, 39 yaşındaki Bilge Karabulut, koronavirüs nedeniyle karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla hayatını kaybetti.
24 Nisan 2021, Cumartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken, sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi.
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
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