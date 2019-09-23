7 aylık hamile Tülin Şahin kaç kilo aldı?
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Tülin Şahin, hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Tülin Şahin, merak edilenleri Kanal D'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına anlattı...
Tülin Şahin'in açıklamalarından kesitler...
- "7 aylık hamileyim. Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. Şuana kadar 9-10 kilo aldım."
- "Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı. 4. aydan itibaren başladı. Bende unutkanlık başladı. İklime klima demek kaç puan? Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım. "
Bu haberi de okudularTülin şahin: Aklımda milyonlarca soru var