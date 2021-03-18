7 bin gün veya 4 bin 500 günle kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilen sorulardan olan 'kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tazminatımı alabilir miyim?' sorusunu Posta yazarı Ekrem Sarısu cevapladı.

Soru: 1 Ocak 1988 doğumluyum. SSK giriş tarihim 10 Mart 2006 olup 4600 gün prim ödemem var. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Bir de aynı işyerinde 4 yıldır çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılsam, kıdem tazminatı alabilir miyim? l Fatih GÜLMAYA

Cevap: Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 2400 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 4500 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz dahi yine 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).

Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. İşinizden kıdem tazminatı alarak ayrılmak için primi 7000 güne tamamlamanız gerek.

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