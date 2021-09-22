Pandeminin etkisiyle yaşanan dijitalleşme atağı, siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışmanın hâlâ devam ettiği bugünlerde kargodan kozmetiğe pekçok sektörde işletmelere yapılan siber saldırı sayısında artış dikkat çekiyor. Güvenlik şirketi Kaspersky’ın araştırmasına göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye yönelik 44 milyon saldırı yapıldı. Türkiye, dünyada kötü amaçlı yazılım saldırıları sayısında ilk sıralarda yer alıyor. Bu saldırıların yaklaşık yüzde 43’ü de küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBI) karşı gerçekleştiriliyor.

NE ANLAMA GELİYOR?

Kötü niyetli yazılım üreten ve ‘hacker’ olarak adlandırılan kişi ya da grupların, kullanıcılara karşı yaptığı saldırılara ‘siber saldırı’ deniyor. Genelde bu saldırılar gizli bilgileri ele geçirmek, finansal kazanç sağlamak, itibarı zedelemek veya kullanıcılara sunulan bir hizmeti kullanılamaz hale getirmek için yapılabiliyor. Tüm bu saldırıları engellemek için de belli başlı çözümler ve önlemler alınıyor ki buna da ‘siber güvenlik’ adı veriliyor. Bu önlemlerden birisi de ‘siber güvenlik sigortası’.

4 YILDIR YAYGIN BİR ÜRÜN

Son üç, dört yılda ortaya çıkan siber güvenlik sigortası; bir siber olay sonucunda sigortalının uğrayabileceği ve sigortalıya üçüncü şahıslar tarafından yöneltilebilecek tazminat taleplerini teminat altına alan bir sigorta ürünü. Siber sigorta poliçe sahipleri; nakit desteği almanın ve itibarlarını korumanın yanı sıra siber saldırı sonrası kaybedilen veri ve yazılımları olay meydana gelmeden hemen önceki en yakın haline getirme imkanına da sahip oluyor.

BUNLARA DİKKAT!

Siber sigorta yapılırken dikkat etmeniz gereken ayrıntılar şöyle:

- Siber güvenlik olaylarını tespit etmek zaman alabiliyor. Bu durumda poliçenin ne kadar süre önce yaşanmış olayları kapsadığını gözden geçirin.

- Sigorta şirketlerinin teminatlarını karşılaştırın.

- Teminatları karşılaştırırken, hasar müdahale seçeneklerini de göz önünde bulundurun.

- Poliçenin kapsadığı cihaz ve ağ hacmine dikkat edin. Geniş kapsamlı teminat seçeneklerine bakın.

- Sigortalının banka hesaplarından, yasa dışı elektronik aktarım yapılmasına ya da bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yasa dışı olarak değiştirilmesinden, bilgisayar sistemlerine zarar verme tehdidi ile yapılan fidye taleplerine kadar birçok riske karşı güvence sağlanıp sağlanmadığını inceleyin.

ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ

Fahri Altıngöz Yaptıkları bir araştırmaya göre KOBİ’lerin yüzde 31’inin siber riskin ne demek olduğunu dahi bilmediğini belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, siber koruma sigortasına sahip olmayan KOBİ’lerin; bilgisayar sistemlerini olumsuz etkileyecek veya etkileme şüphesi bulunan her türlü siber saldırıya açık kapı bırakmış olduklarını söyledi. Altıngöz, “Siber güvenlik sigortasının KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulması büyük önem taşıyor” dedi.

SİGORTA MALİYETİ NE KADAR?

Dünyada KOBİ başına yıllık siber güvenlik zararı 2.2 milyon doları (18.5 milyon lira) buluyor. Siber saldırı kurbanı olan küçük işletmelerin yüzde 60’ı da 6 ay içinde iflas edebiliyor. Oysa bütün bu sıkıntılardan kurtulabilmek için siber koruma sigortası yaptırmanın maliyeti ise daha düşük. Örneğin; yıllık cirosu 10 milyon lira ile 30 milyon lira arasında olan bir işletmeye, 2.5 milyon lira teminatlı 15 bin lira muafiyetle sunulan bir poliçenin yıllık tutarı ise 7 bin lira. Poliçe tutarları şirketin faaliyet konusu ve cirosuna göre değişiklik gösterebiliyor.

TEMİNATIN KAPSAMINDA NELER VAR?

Fahri Altıngöz, siber sigorta ürününün teminat kapsamı hakkında şu bilgileri verdi:

- Siber saldırının sebepleri ile detaylarının araştırılması ve saldırı sonucu itibarın korunmasına yönelik danışmanlık masrafları poliçe kapsamında karşılanıyor.

- Sigortalıdan yasa dışı yollarla alınan para teminatı ve siber olay sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden hemen önceki ya da mümkün olan en yakın haline getirmek gibi işletmelere güvence de sunuluyor.

- Siber saldırı sonucu şirketlerde iş durması sebebiyle maruz kalınan brüt gelir kaybı da güvence altına alınıyor.

- Sigortalının banka hesaplarından yasa dışı elektronik aktarım yapılması veya bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yasa dışı olarak değiştirilmesinin bir sonucu olarak hırsızlık teminatı da sunuluyor.

- İşletmelerin internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından yapılabilecek karalama, telif hakkı, unvan, slogan, ticari isim veya marka ya da gizlilik haklarının ihlali sonucunda sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri ve savunma masrafları için de güvence sağlanıyor.

- Hem sigortalının uğrayabileceği zararlara karşı hem de üçüncü şahıslardan gelebilecek tazminat taleplerine karşı bir koruma sunuyor.