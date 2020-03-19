7 büyük tekstil firması koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs giyim perakendecileri mağazalarını da etkiledi. Giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler mağazalarını geçici bir süreyle kapattıklarını açıkladılar. Satışlar internet üzerinden devam edecek. Lüks giyim şirketi Vakko , KAP'a yaptığı açıklamada hem mağaza hem de üretim faaliyeterine geçici süreyle ara verdiğini açıklarken, Mavi Giyim Türkiye ve Almanya ile Kanada'daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada 61 yaşında bir erkek hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.

Giyim sektöründeki adı tanınmış pek çok şirket hem perakende mağaza işlettiği hem de imalat yaptığı için bu durum bazı şirketlerin üretimi de kestiğini gösteriyor.

Geçici olarak faaliyetlerine ara verdiler

Lüks giyim şirketi Vakko , KAP'a yaptığı açıklamada hem mağaza hem de üretim faaliyeterine geçici süreyle ara verdiğini açıklarken, Mavi Giyim Türkiye ve Almanya ile Kanada'daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını açıkladı.

Mağazalarını kapatanlar arasında Network, Boyner Holding'in iştiraki Beymen ve Altınyıldız, Mudo, Fiba Perakende'nin temsil ettiği Marks and Spencer yer alıyor. Şirketlerin açıklamaları internet sitesi ve sosyal medyada yer aldı.

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