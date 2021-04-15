Magazin 7 Cüceler'in 'Korkak’ı koronavirüsten hayatını kaybetti

7 Cüceler'in 'Korkak’ı koronavirüsten hayatını kaybetti

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7 Cüceler'in 'Korkak’ı koronavirüsten hayatını kaybetti

Eskişehir'de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler isimli amatör tiyatro topluluğunun ‘Korkak’ karakterini canlandıran Ümit Keskin (42), koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirdi.

15 Nisan 2021, Perşembe 14:05 Son Güncelleme:
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Eskişehir Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı amatör tiyatro topluluğu üyelerinden ‘Korkak’ karakterini canlandıran Ümit Keskin, geçen hafta koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde süren Keskin dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ümit Keskin'in ölümü, tiyatro topluluğunun yanı sıra kentte de büyük üzüntü yarattı.

Cüceler grubunun sözcüsü Erdal Görgeç, sosyal medyadan baş sağlığı mesajı yayınlayarak, “Sevgili dostlar bugün çok üzücü bir haber aldım. Gurubumuzdaki korkak rolü ile senelerdir beraber olduğum güzel kardeşim Ümit Keskin’i kaybettik. Acımız çok büyük. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun” dedi. Ümit Keskin, Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde toprağa verildi.


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