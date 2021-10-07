Türkiye 7 Ekim 2021 koronavirüs tablosunda son durum! Günlük vaka sayısında kritik eşik

7 Ekim 2021 koronavirüs tablosunda son durum! Günlük vaka sayısında kritik eşik

Türkiye

7 Ekim 2021 koronavirüs tablosunda son durum! Günlük vaka sayısında kritik eşik

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 7 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

07 Ekim 2021, Perşembe 18:56 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 240 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,56 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 111 milyon 674 bin 310'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 283 bin 112 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım."

AA

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