Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye’de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

AA

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