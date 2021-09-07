Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan bir uyarı daha

7 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan bir uyarı daha

Türkiye

7 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan bir uyarı daha

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 7 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

07 Eylül 2021, Salı 18:51 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye’de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

AA

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