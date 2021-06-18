7 farklı ruh eşi var... Siz hangisini arıyorsunuz?

Ruh eşi, bizim zamanlar boyunca aşık olduğumuz ruhlardır, aranızda duygusal bir çekim olduğu kadar, zihinsel ve ruhsal bir manyetizma da olduğu için farklıdır. Bilinenin aksine bir yaşam boyunca tanışabileceğimiz birden fazla ruh eşimiz vardır.

Thetahealing tekniğinin kurucusu sevgili Vianna Stibal “Ruh Eşinizi Bulun” kitabında yedi tür ruh eşimiz olduğundan bahseder. Acaba sizin partneriniz bunlardan hangisi?

7 farklı ruh eşi ve özellikleri

1.İkiz alev:

Tam olarak size benzeyen biridir.

Böylesine bir ilişki kısa zamanda heyecanını yitirebilir, bu partner hayatımızda genelde kısa bir süre kalır.

2.Uyumsuz ruh eşi:

Uyumsuz bir ruh eşi, daha önce tanıdığınız bir ruh gibidir. Bu nedenle, onlara karşı duygusal ve fiziksel bir çekim duyarsınız, ancak yine de sizinle uyumsuzlardır. Çünkü artık farklı bir titreşime sahipsinizdir, uyumsuz hale gelmişsinizdir. Eğer hayatınızda uyumsuz bir ruh eşine sahipseniz evren sizi zor bir durumdan daha iyi bir duruma götürmek için birini kullanıyordur.

3.“İşlenmemiş elmas” ruhu eşi:

Bu sizinle gerçekten uyumlu bir ruh eşi olabilmek için gerekli tüm niteliklere sahip olan, ancak bir ilişki için tam gelişmemiş olandır. Uyumlu olmanız zaman ve sabır gerektirecektir. Çoğumuz yaratımlarımızda o kadar güçlüyüz ki, sabırsızlığımızla ruh eşimizi onlar da hazır olmadan kendimize getirebiliyoruz.

4.Bitmemiş iş ruh eşi:

Bunlar bir geçmiş yaşam ilişkisinden bitmemiş bir işi olan ruh eşleridir. (Ruhunuz zamansızdır, unutmayın.)

Tekrar bir araya gelme ve aralarındaki karmayı düzeltme fırsatına sahiplerdir. Ancak bu gönüllülük esasına dayanır ve ilişkinin devam edebilmesi için konunun partneri tarafından da çözülmesi gerekir.

Uyumlu ruh eşi:

Sizi seven ve anlayan kişidir. Kişiliğinizle uyumludurlar ancak bu birlikte olmanın kolay olduğu anlamına gelmez.

Hayatınızın bu zamanında sahip olduğunuz titreşimle uyumludurlar, ancak daha sonra ayrılabileceğiniz ruh eşleridir.

6. Uyumlu yaşam ruh eşi:

Bunlar ek bir spiritüel bağlantıya sahip uyumlu ruh eşleridir.

Hayatınızı sizinle birlikte geçiren ve ruhsal ve zihinsel olarak sizinle birlikte büyüyen kişilerdir.

Sizinle olumsuz inançlardan daha fazla olumlu inançları paylaşırlar ve bu yüzden size çekilirler. Bir birey olarak gelişiminizi teşvik ederler. Onları ruhsal olarak tanıdıkça onlara karşı güçlü ve yoğun bir çekim hissedersiniz. Bu spiritüel hisler kelimelerle kolayca açıklanamaz. En uyumlu yaşam ruhu eşinizi bulmadan önce, bunaltıcı ve kötü sezgilerle dolu bir yalnızlık hissine sahip olacaksınız.

Bu, özel birinin hemen yakında olduğunun iyi bir göstergesidir. Ancak herhangi bir ruh eşinin, uyumlu bir ruh eşinin bile sizi tamamlamadığını hatırlayın. Kimse seni tamamlayamaz; kendi başınıza tamamlanmalısınız. Kendi içinizde bütün bir insan değilseniz bir ilişkiye getirecek hiçbir şeyiniz yoktur.

İlahi yaşam partneri ruh eşi: İlahi yaşam partneri ruh eşi sizin ilahi zamanlamanızı (dünyadaki bu yaşama ait görevinizi) paylaşan kişilerdir.

Bilinçaltınızdaki inançlarınızı, hislerinizi ve düşüncelerinizi değiştirmek, sizi ilahi yaşam partneri ruh eşinize yaklaştırabilir.



