Türkiye 7 gün karantina şartı geldi

7 gün karantina şartı geldi

Türkiye

7 gün karantina şartı geldi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ilçe dışına çıkan vatandaşlar, geri döndüklerinde 7 gün karantinada kalacak.

05 Kasım 2020, Perşembe 18:58 Son Güncelleme:
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Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçe dışına gidip gelen vatandaşlarımız 7 gün süreyle karantinada kalma şartını kabul etmiş sayılacak. Kişilerin yalnızca tarlasına gidip gelmesine müsaade edilecek. Kişilere bu hususlar tebliğ edilerek muhtarlar ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenerek kontrolü sağlanacak olup, karantina bitiş tarihinde dışarı çıkabilmesine müsaade edilecek. Kararlara uymayan vatandaşlara, ilgili maddelerin gereği olarak adli işlem başlatılacak" ifadeleri kullanıldı

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İHA

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