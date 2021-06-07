7 Haziran Perşembe gününde A101, BİM, Şok marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile çalışma saatlerinde değişikliğe gidilen pek çok işletme gibi, A101, BİM, Şok marketlerin hafta içi çalışma saatlerinde de düzenleme yapılmıştı…

7HAZİRAN A101, BİM, ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Mayıs ayı içerisinde yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında A101, BİM, Şok marketler saat 09.00’da açılırken, akşam 20.00’de kapanıyordu. Henüz yeni bir düzenleme getirilmediği için marketler aynı şekilde çalışmaya devam ediyor.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Kademeli Normalleşme Genelgesi’ne göre sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi saat 21.00’den 22.00’ye çekildi. Bu saat düzenlemesiyle birlikte A101, BİM, Şok marketlerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay 09.99-20.00 arasında faaliyetlerine devam eden bu tarz işletmelerin çalışa saatlerinin 09.00 ile 21.00 olarak güncellenmesi bekleniyor.

A101, BİM, ŞOK HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede Pazar günleri tam gün olarak uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için açık olacak işyerleri ve çalışma saatlerine dair ayrıntılara yer verildi.

Genelgede, “Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.” İfadeleri kullanıldı.