7 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
7 Haziran Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 7 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
07 Haziran 2020, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Lise dizisi, birbirinden komik karantina hikayeleri, maçtaki her pozisyonun VAR odasında bitişi, sonu sürprizli bar tanışması, oğluna aşırı düşkün bir baba ve kız arkadaşıyla yaşamaya karar veren gencin zorlu açıklama süreci bu haftaki skeçlerden bazıları.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor 2020’nin bu bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi takım ve kırmızı takım, oyunu kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Oyunun ardından konsey toplanacak ve kaybeden takımın oyuncuları adadan gitmesini istedikleri isimleri söyleyecek.
ATV 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Kuruluş Osman
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 96 Saat
21:50 Karate Kid
KANAL D 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
16:15 Annem Bir Dinazor
17:00 Çinliler Geliyor
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çok Akustik
STAR TV 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Çilek Kokusu
15:30Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 Oblivion
FOX TV 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Güler misin Ağlar mısın?
22:00 Canavar Gibi :Türk İşi Frankeştayn
TRT 1 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
06:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:10 Bir Yusuf Masalı
08:30 Böyle Bitmesin
10:45 Diriliş "Ertuğrul"
13:45 Ailenin Yeni Üyesi
14:55 Türk Sineması "Yeni Hayat"
17:00 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
TV8 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Benim Adım Feridun
12:15 Dönerse Senindir
14:15 Ekşi Elmalar
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 7 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Karaoğlan Geliyor
14:45 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 En Büyük Şaban
Kanal 7 7 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Torun ve Torunu - 2
09:40 İnadım İnat
10:45 Başkent Kulisi
11:45 Kezban Yenge
13:30 Şehidin Oğlu
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Ayı Yogi
21:15 Aşk Bir Rüya
22:45 Ayı Yogi
a2 7 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın