Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Lise dizisi, birbirinden komik karantina hikayeleri, maçtaki her pozisyonun VAR odasında bitişi, sonu sürprizli bar tanışması, oğluna aşırı düşkün bir baba ve kız arkadaşıyla yaşamaya karar veren gencin zorlu açıklama süreci bu haftaki skeçlerden bazıları.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor 2020’nin bu bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi takım ve kırmızı takım, oyunu kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Oyunun ardından konsey toplanacak ve kaybeden takımın oyuncuları adadan gitmesini istedikleri isimleri söyleyecek.





ATV 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kuruluş Osman

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 96 Saat

21:50 Karate Kid





KANAL D 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

16:15 Annem Bir Dinazor

17:00 Çinliler Geliyor

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çok Akustik





STAR TV 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

13:00 Çilek Kokusu

15:30Güzel Köylü

18:45 Star Ana Haber

20:00 Oblivion





FOX TV 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Güler misin Ağlar mısın?

22:00 Canavar Gibi :Türk İşi Frankeştayn





TRT 1 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

06:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:10 Bir Yusuf Masalı

08:30 Böyle Bitmesin

10:45 Diriliş "Ertuğrul"

13:45 Ailenin Yeni Üyesi

14:55 Türk Sineması "Yeni Hayat"

17:00 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler





TV8 7 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Benim Adım Feridun

12:15 Dönerse Senindir

14:15 Ekşi Elmalar

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 7 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Karaoğlan Geliyor

14:45 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 En Büyük Şaban





Kanal 7 7 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Torun ve Torunu - 2

09:40 İnadım İnat

10:45 Başkent Kulisi

11:45 Kezban Yenge

13:30 Şehidin Oğlu

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Ayı Yogi

21:15 Aşk Bir Rüya

22:45 Ayı Yogi





a2 7 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











