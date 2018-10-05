7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 88 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

05 Ekim 2018, Cuma 18:19 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 20:09
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

88 GÖZALTI

Düzenlenen operasyonlar neticesinde, İzmir'de 23, Van'da 15, Adana’da 14, Erzurum'da 15, Mardin’de 13, Kars'ta 6, Muş'ta 2 olmak üzere toplam 88 kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi. 

İHA

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