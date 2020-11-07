Türkiye 7 Kasım corona virüs tablosu

7 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

7 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221’e yükseldi.

07 Kasım 2020, Cumartesi 19:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadesini kullandı.

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Türkiye’de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

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