7 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.