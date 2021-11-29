Türkiye 7. kattan düşen 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7. kattan düşen 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Türkiye

7. kattan düşen 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun'da 7. katta bulunan evlerinin penceresinden aşağı düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2021, Pazartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda 9. sınıf öğrencisi Çınar Güldoğan, 7. katta bulunan evlerinin penceresinden aşağı düştü.

Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula göndermek için kalkan baba Haydar Güldoğan, oğlu Çınar'ın odasını kontrol ettiğinde içeride olmadığını ve Fransız tabir edilen odanın penceresinin de açık olduğunu fark etti.



Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba Güldoğan, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çınar Güldoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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