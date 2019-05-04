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7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 22:14
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7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

İstanbul’dan Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet S. (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, Delice mevkisinde devrildi.

7 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Mehmet S. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Akşam saatlerinde Reşadiye Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

İHA

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