7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı
İstanbul’dan Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet S. (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, Delice mevkisinde devrildi.
7 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Mehmet S. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Akşam saatlerinde Reşadiye Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
İHA