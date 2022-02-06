7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimler konusu ne?
7. Koğuştaki Mucize filmi dramatik konusu, başarılı oyunculukları ve çekim mekanlarının güzelliği ile Türk yapımları arasında dikkatleri üzerine çeken filmler arasında yer alıyor. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı filmde, küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksungur da İynemli ile başrolü paylaşıyor. İşte, izleyenleri kimi zaman güldüren, bol bol ağlatan 7. Koğuştaki Mucize filmine ilişkin ayrıntılar…
06 Şubat 2022, Pazar 17:45 Son Güncelleme:
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7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye’nin Oscar adayı film olarak tarihe geçerken, izleyiciden de tam not aldı. Senaryosu Kubilay Tat’ın kaleminden çıkan 7. Koğuştaki Mucize filmini Mehmet Ada Öztekin’in yönetirken filmin müzikleri Hasan Özsüt’e ait ve Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi. İşte, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlara dair merak edilen soruların yanıtları…
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?
7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri, İstanbul Beykoz ve Muğla’da özel olarak hazırlanan platolarda gerçekleştirildi.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Memo: Aras Bulut İynemli
- Ova: Nisa Sofiya Aksungur
- Mine Öğretmen: Deniz Baysal
- Fatma Nine: Celile Toyon
- Askorozlu: İlker Aksum
- Yusuf: Mesut Akusta
- Müdür Nail: Sarp Akkaya
- Aydın: Yurdaer Okur
- Yüzbaşı Faruk: Deniz Celiloğlu
- Hatice: Gülçin Kültür Şahin
- Kaçak Asker: Cankat Aydos
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlanan 7.Koğuştaki Mucize filmi, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip Memo’nun adalet arayışını dramatik bir dille ekranlara taşıyor. 1983 senesinde bir Ege kasabasında küçük bir kız kendi hatası sonucu denize düşerek ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır. Memo küçük kızı kurtarmaya çalışsa da herkes yanına geldiğinde küçük kızın cesedi kucağında görürler ve herkes kızın ölümünden Memo’yu sorumlu tutar. Memo, suçsuz olduğunu söyler ancak kimse ona inanmaz. Hızlı şekilde yapılan mahkemenin sonucunda Memo idam cezasına çarptırılır. Memo'nun koğuş arkadaşları ve yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.