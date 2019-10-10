7. Koğuştaki Mucize’nin galasına yıldız yağdı

Hakan Kırarslan/ POSTA

Konuklara elma şekeri ikram edildi. Elma şekerleri sayesinde, TOG’un Dokuz Eylül Üniversitesi ile gerçekleştirdiği ‘Bir Kuş Olsam’ adlı proje kapsamında tutukevlerinde kalan 3-6 yaş arası 300 çocuğun ihtiyaçları karşılandı.

Filmden ağlayarak ayrıldılar

Aralarında Perihan Savaş, Nebahat Çehre, Pınar Deniz’in de olduğu isimler filmden ağlayarak ayrıldı.

Tanıtım videosu 4 milyondan fazla izlendi

Güney Kore yapımı ‘Miracle in Cell No. 7’ adlı yapımdan uyarlanan filmi Mehmet Ada Öztekin yönetti, senaryosunu Kubilay Tat yazdı. Tanıtım videosu 4 milyondan fazla izlendi. Birçok sahne Muğla’da çekildi.

Adalet arayışı

‘7. Koğuştaki Mucize’, 7 yaşındaki kızı Ova ile aynı zekaya sahip Memo’nun cinayet iddiasıyla idamla yargılanmasını ve adalet arayışını anlatıyor. Kadroda Celile Toyon, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Deniz Baysal, İlker Aksum, Serhan Onat, Mesut Akusta, Deniz Celiloğlu ve Sarp Akkaya da var.

Pınar Deniz, “Ağlayacağımı bildiğim için rimel bile sürmedim” dedi.

Keremcem galaya İranlı sevgilisi Gazal ile geldi.

Özcan Deniz tek başınaydı.

Bu haberi de okudular Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bige Önal'ın zorunlu ayrılığı