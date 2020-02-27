7 liralık maske 120 liraya çıktı

Türkiye’de 5’i büyük olmak üzere, maske üreten 10 firma var. Ülkemizde bir vakaya rastlanmadı ancak, vatandaşlar da önlem amaçlı maske alıyor. Artan bu talebi fırsata çevirmek isteyenler, maske ve dezenfektan ürünlerini fahiş fiyatla satmaya başladı. Özellikle maske, adeta karaborsaya düşmüş durumda. Koronavirüs çıkmadan önce kutusu 7 liraya satılan maske, şimdilerde 120 liraya satılıyor. İnternetten satılan maske türlerinin fiyatı ise 1.000 liraya ulaşıyor. Üstelik bu fırsatçılık, Ticaret Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen göz göre göre yapılıyor. Denetimler artmış durumda. Haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak.

Bunlara dikkat!

Uzmanlar, her ne kadar maske ve koruyucu kıyafetler kullanarak virüslerden korunsanız da ellerinizi su ve sabunla yıkamanızı öneriyor. Ellerinizle ağız ve gözünüze dokunmamaya özen gösterin. Ya da yanınızda el antiseptiği taşıyarak koruma sağlayabilirsiniz. Maskeler kesinlikle yıkanmamalı, yıkandığı takdirde filtre özelliğini kaybediyor.

Önlük, eldiven, ateş ölçer...

Maske sıkıntısının ardından, koruyucu tulum, lateks eldiven ve ateş ölçerde de benzer bir durum yaşanıyor. 50 liraya satılan ateş ölçerin fiyatı 280-350 lira arasında değişiyor. Litresi daha önce 15 lira olan el dezenfektanının fiyatı 30- 35 liraya yükselmiş durumda. Kutusu 12 TL olan eldiven ise 35 liradan satılıyor. Uzmanlar, sadece ihracata yönelik üretim yapılması halinde birkaç ay sonra iç pazarda birçok ilk yardım malzemesinde sıkıntı çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.









İkinci el teknoloji de zorda

Koronavirüs, ikinci el teknoloji piyasasını da vurdu. Çoğunluğu Çin malı olan cep telefonu ve bilgisayar yedek parçalarının, Çin’deki fabrikaların çalışmaması nedeniyle getirilememesi, esnafı zor durumda bıraktı. Yeni malzeme alamayan cep telefonu ve bilgisayar teknik servisleri, stoktaki ürünleri zamlı fiyatlardan satmak zorunda kalıyor. 250 liraya satılan bir ekran, şimdi 350 liraya satılıyor. Esnaf, 2 ay sonra stokların bitmesi ve yeni ürün gelmemesi sebebiyle piyasanın durmasından endişeli.

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