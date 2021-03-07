Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 7 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım 10'a 9 ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından aday çıkarmak zorunda kaldı.

Gerginlik devam ediyor

Reşat ve Aleyna Çalışkan arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Oyun öncesi Reşat'ın Aleyna Çalışkan'a 'Yaza yaza düzelteceğim' demesi nedeniyle sorun konseye de yansıdı.

Poyraz'ın son durumu ne?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Poyraz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni haberi verdi. Ilıcalı, "Poyraz doktor kontrolünde yarın onunla ilgili haber vereceğiz size." ifadelerini kullandı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Büyük heyecanın yaşandığı dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.

Aleyna Çalışkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Zaten tahmin edebiliyordum. Yine aynı kişiler benim adımı konseyde söylediler. Biz asla birbirimizle konsey öncesi konuşmuyoruz. Sadece tek bir şey söylüyorum benim ismimi yazacaksan oyundan önce beni düşürme.''

Yarışmada ilk eleme adayları Hanzade ve Öykü olmuştu.

Aleyna Çalışkan kimdir?

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğumlu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olan Aleyna, voleybol, badminton, karate ve boks sporları ile ilgileniyor. Yarışmacı, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

Survivor 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında ise ünlüler takımında gerginlik görülüyor. Doğan'ın Barış'a 'sen karakterini burada belli ediyorsun' demesi üzerine ada geriliyor. Barış'ı ise arkadaşları tutmaya çalışıyor.







