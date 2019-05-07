7 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? ABD – Çin ticaret savaşı geriliminde Trump’ın, Çin’e yönelik gümrük vergisi tehdidi altını baskı altında bıraktı. Ticaret savaşı geriliminin daha da artmasıyla altına talebin yükselmesi bekleniyor. Küresel gelişmeleri takip eden yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? İşte 7 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…