7 Mayıs altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira?
ABD – Çin ticaret savaşı geriliminde Trump’ın, Çin’e yönelik gümrük vergisi tehdidi altını baskı altında bıraktı. Ticaret savaşı geriliminin daha da artmasıyla altına talebin yükselmesi bekleniyor. Küresel gelişmeleri takip eden yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? İşte 7 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları…
Geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izleyen altında küresel gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü bir tepki hareketi söz konusu. Yatırımcı Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. İnternette Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? soruları aratılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
251,98 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 252,03 liradan, bin 636 liradan alınan Cumhuriyet Ata lira bin 661 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
229,32 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 245,89 liradan, bin 584 liradan alınan Lira (Tam) altın bin 615 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
792 liradan alınan yarım altın 812 liradan ve 396 liradan alınan çeyrek altın 406 liradan satılıyor.