Türkiye 7 Mayıs koronavirüs tablosu

7 Mayıs koronavirüs tablosu

Türkiye

7 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2021, Cuma 19:32 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 18 Nisan’dan bu yana ilk kez 300’ün altına indi, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 oldu. Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328’e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 963 bin 800’e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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