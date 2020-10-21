7 nakdi sosyal destek 184 milyon lira ödeme

Devlet, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardımları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik 7 farklı yardım programıyla ailelere destek oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylülde 1.7 milyon aileye 93.5 milyon lira eğitim, 815 bin haneye 77.4 milyon lira sağlık, 8 bin 800 anneye 887 bin lira gebelik, doğum ve lohusalık, 20 bin anneye 6.5 milyon lira çoklu doğum, kronik hastalığı olan 2 bin 140 vatandaşa da 3.2 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi. İşte o ödemeler...

İşte kalem kalem destekler

Şartlı eğitim: Maddi durumu iyi olmayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla ‘Şartlı Eğitim Yardımı’ yapılıyor. İlköğretim erkek öğrencisi için aylık 45 TL, kız öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretim erkek öğrenciye aylık 55 TL, kız öğrenciye aylık 75 TL veriliyor. Ödeme 2 ayda bir ve toplam 9 ay.

Şartlı sağlık: Yoksul ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile yapılan yardım. Çocuk başına aylık 45 lira ödeniyor.

Gebelik yardımı: Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırması için aylık 45 lira karşılıksız destek sağlanıyor.

Doğum yardımı: Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlara bir defaya mahsus 100 TL ödeniyor.

Lohusalık yardımı: Lohusalık döneminde düzenli muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 45 lira tutarında yardım ödemesi yapılıyordu. Bu ödeme de muhtaç ailelere yapılıyor.

Çoklu doğum: Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.

Kronik hastalığı olan: Tüberküloz veya SSPE hastalarına 1.544 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.

Başvuru için

Bu desteklerden yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Sosyal Hizmet Merkezleri'ne başvuru yapılabilir.







