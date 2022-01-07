Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? 7 Ocak 2022 altın fiyatları!
Altın fiyatlarında hareketli günler devam ederken 7 Ocak 2022 Cuma sabahında da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram altın günün ilk saatlerinde 797 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı bin 324 TL oldu. Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik de altın piyasasıyla paralel olarak yukarı yönlü hareketine devam ediyor…
07 Ocak 2022, Cuma 09:08 Son Güncelleme:
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7 Ocak 2022 Cuma sabahında gram altın yüzde 0,73 oranında değer kazanırken, bu yükseliş çeyrek altında yüzde 0,23, cumhuriyet altınında yüzde 0,21 22 ayar bilezikte ise yüzde 0,37 oranında kaydedildi. ABD’den gelecek verilerle birlikte döviz piyasasında bir hareketlilik beklenirken, altın fiyatlarının da bu hareketlilikten etkileneceği düşünülüyor…
7 OCAK 2022 CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 797,04 TL
- Gram altın satış fiyatı: 797,21 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.291,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.324,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.582,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.647,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.164,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.277,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 723,59 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 732,12 TL
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