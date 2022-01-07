7 Ocak 2022 Cuma sabahında gram altın yüzde 0,73 oranında değer kazanırken, bu yükseliş çeyrek altında yüzde 0,23, cumhuriyet altınında yüzde 0,21 22 ayar bilezikte ise yüzde 0,37 oranında kaydedildi. ABD’den gelecek verilerle birlikte döviz piyasasında bir hareketlilik beklenirken, altın fiyatlarının da bu hareketlilikten etkileneceği düşünülüyor…

7 OCAK 2022 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 797,04 TL

Gram altın satış fiyatı: 797,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.291,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.324,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.582,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.647,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.164,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.277,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?