7 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta! Pilsan Yürüme Arkadaşım kaç TL? İşte BİM 7 Ocak indirimli ürünler listesi
7 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta özellikle bebek sahibi olan aileler için birbirinden farklı ürünler birbirinden indirimli fiyatlarla yer alıyor. BİM’de bu hafta Pilsan Yürüme Arkadaşım 149 TL, Katlanabilir Çocuk Küveti 149 TL ve Kiwi Narenciye Sıkacağı 129 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM 7 Ocak indirimli ürünler listesi…
06 Ocak 2022, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi avantajlı alışverişi vatandaşların ayağına getiriyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında her bebeğin ihtiyacı olabilecek müslin örtüler, battaniyeler, Pilsan Yürüme Arkadaşım ve ana kucağına bulunuyor. İşte, BİM 7 Ocak indirimli ürünlerini listesinin ayrıntıları…
7 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Kiwi Narenciye Sıkacağı 129 TL
- Heifer Işıklı Kettle 139 TL
- Karma Doğrayıcı Çeşitleri 49,90 TL
- Benante 7 Parça Çerezlik Seti 34,90 TL
- Cook Love Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 79,90 TL
- LAV kilitli saklama kabı 375cc 9,50 TL
- LAV kilitli saklama kabı 400cc, 10,50 TL
- LAV kilitli saklama kabı 720cc, 14,50 TL
- LAV kilitli saklama kabı 1150cc, 17,50TL
- Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 59,90 TL
- Benante Zürafa Şekilli Kupa 49,00 TL
- Salata Kasesi ve Servis Seti 12,90 TL
- Baskılı Mini Çöp Kovası 5 Litre 12,90 TL
- Kaydırmaz Tepsi 14,90 TL
- Bulaşıklık 9,90 TL
7 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Kiwi IP Kamera 279 TL
- Pilsan Yürüme Arkadaşım 149 TL
- Piccolo Mondi Ana Kucağı 169 TL
- Piccolo Mondi Aktivite Halısı 59,90 TL
- Ponpon Led Işık 20’li 89,90 TL
- İlk Arabam 59,90 TL
- Katlanabilir Çocuk Küveti 149 TL,
- Katlanabilir Çamaşır Selesi 69,90 TL,
- Katlanabilir Maşrapa 14,90 TL
- Katlanabilir Su Kovası 49,90 TL
- 2 Fonksiyonlu Bebek Alt Açma Matı 59,90 TL
- Bebek Kundak Havlusu 17,90 TL
- Bebek Taburesi 24,90 TL
- Ahşap Yap Boz Tren 34,90 TL,
- Pilsan Fileli Oyun Havuzu Topu 100’lü 29,90 TL
- Pilsan Playmat Yer Karosu 39,90 TL
- Piccolo Mondi Tuşlu Müzikli Oyuncağım 59,90 TL,
- İlk Kitaplarım 3,50 TL,
- Piccolo Mondi İlk Telefonum 59,90 TL
- 3 Boyutlu Masal Kitapları 12,90 TL,
- Piccolo Mondi Sürtmeli Oyuncak Hayvanlar 19,90 TL
7 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Flanel Bebek Yorganı 99,90 TL,
- Flanel Bebek Yastığı 29,90 TL,
- Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL
- Bebek Nevresim Takımı 69,90 TL,
- Yeni Doğan Patikli Takım 2’li 24,90 TL
- 2’li Cam Biberon 22,90 TL
- 2’li Emzik 12,50 TL
- Biberon Fırçası 5,90 TL
- Figürlü Çocuk Ev Patiği 5,50 TL
- Bebek Triko Patiği 6,90 TL
- Nakışlı Bebek Yeleği 13,90 TL
- Figürlü Bebek Yeleği 17,50 TL
- Figürlü Bebek Beresi 12,50 TL
- Bebek Müslin Bezi 22,50 TL
- Lüks Oyuncak Sepeti Büyük 49,90 TL
- Lüks Oyuncak Sepeti Küçük 29,90 TL
- 3’lü Organik Bebek Çorabı 9,90 TL
- Bebek Welsoft Patiği 6,90 TL
- Bebek Welsoft Kundak Battaniye 49,90 TL
- Welsoft Triko Bebek Battaniyesi 39,90 TL
- Welsoft Kapüşonlu Kundak 49,90 TL
- Silikon Mama Önlüğü 19,90 TL
- Figürlü Yastıklı Kadife Battiye Seti 89,90 TL
- Anne Bebek Bakım Çantası 69,90 TL
- Bebek Pijama Takımı 29,90 TL
- 4’lü Desenli Ağız Mendili 17,90 TL
- Porselen Mamam Tabağı ve Kaşığı 59,90 TL
- Pamuklu Bebek Battaniye 29,90 TL
- Cepli Bebek Emzirme Önlüğü 27,50 TL
- Organik Külotlu Bebek Çorabı 12,90 TL
- İçi Peluşlu Çocuk Terliği 39,90 TL