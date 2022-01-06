BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi avantajlı alışverişi vatandaşların ayağına getiriyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında her bebeğin ihtiyacı olabilecek müslin örtüler, battaniyeler, Pilsan Yürüme Arkadaşım ve ana kucağına bulunuyor. İşte, BİM 7 Ocak indirimli ürünlerini listesinin ayrıntıları…

7 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Kiwi Narenciye Sıkacağı 129 TL

Heifer Işıklı Kettle 139 TL

Karma Doğrayıcı Çeşitleri 49,90 TL

Benante 7 Parça Çerezlik Seti 34,90 TL

Cook Love Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 79,90 TL

LAV kilitli saklama kabı 375cc 9,50 TL

LAV kilitli saklama kabı 400cc, 10,50 TL

LAV kilitli saklama kabı 720cc, 14,50 TL

LAV kilitli saklama kabı 1150cc, 17,50TL

Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 59,90 TL

Benante Zürafa Şekilli Kupa 49,00 TL

Salata Kasesi ve Servis Seti 12,90 TL

Baskılı Mini Çöp Kovası 5 Litre 12,90 TL

Kaydırmaz Tepsi 14,90 TL

Bulaşıklık 9,90 TL

7 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Kiwi IP Kamera 279 TL

Pilsan Yürüme Arkadaşım 149 TL

Piccolo Mondi Ana Kucağı 169 TL

Piccolo Mondi Aktivite Halısı 59,90 TL

Ponpon Led Işık 20’li 89,90 TL

İlk Arabam 59,90 TL

Katlanabilir Çocuk Küveti 149 TL,

Katlanabilir Çamaşır Selesi 69,90 TL,

Katlanabilir Maşrapa 14,90 TL

Katlanabilir Su Kovası 49,90 TL

2 Fonksiyonlu Bebek Alt Açma Matı 59,90 TL

Bebek Kundak Havlusu 17,90 TL

Bebek Taburesi 24,90 TL

Ahşap Yap Boz Tren 34,90 TL,

Pilsan Fileli Oyun Havuzu Topu 100’lü 29,90 TL

Pilsan Playmat Yer Karosu 39,90 TL

Piccolo Mondi Tuşlu Müzikli Oyuncağım 59,90 TL,

İlk Kitaplarım 3,50 TL,

Piccolo Mondi İlk Telefonum 59,90 TL

3 Boyutlu Masal Kitapları 12,90 TL,

Piccolo Mondi Sürtmeli Oyuncak Hayvanlar 19,90 TL

7 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA