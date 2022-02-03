Türkiye 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı

7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı

Türkiye

7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı

Burdur ve Isparta’da etkili olan kar yağışının ardından kapanan iki kent arasındaki "Dostluk Yolu", 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

03 Şubat 2022, Perşembe 20:05 Son Güncelleme:
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Burdur’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettirdi. Antalya-Burdur karayolu üzerinde bulunan Çeltikçi Beli ve Çubuk Beli yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Ardından trafiğe açılan yolda tırların geçişine bir süre daha izin verilmedi.

Isparta-Burdur arasındaki ’Dostluk Yolu’ da iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizleme çalışmalarına rağmen tekrar kapanan yol, 7 saat sonra açıldı. Bölgede kar kalınlığı ise 50 santimetreye ulaştı.


İHA

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