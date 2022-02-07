7 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı
7 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı, haftanın ilk gününde kanalların resmi sitelerinde kamuoyu ile paylaşıldı. Bugün televizyonda gündüz kuşağında yarışma programları ve reality Showlar yer alırken, akşam kuşağında birçok dizinin yeni bölümü izleyicinin karşısına çıkacak. İşte 7 Şubat Pazartesi gününe ait Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin yayın akışı…
07 Şubat 2022, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı en çok izlenen televizyon kanalları olmaları nedeniyle her gün izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D0 Pazartesi gününde; ATV’de Kalp Yarası, TRT1’de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV’de Üç Kuruş, Fox TV’de Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alacak. TV8’de Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Star TV’de ise yerli Kanal D1 Arif V 216 izleyiciyle buluşacak. İşte, 7 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışının detayları…
7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 22:45 Yargı
- 01:45 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Arda İle Omuz Omuza
- 04:45 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 00:15 Aziz
- 03:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:35 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Arif V 216
- 22:30 Yerli Sinema Arif V 216
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 Tek Yürek
- 08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:15 Teşkilat
- 02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:30 Oynat Bakalım
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 Kanunsuz Topraklar
- 05:00 Kadın
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