2022 evde bakım maaşı zamlı olarak alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı farklı tarihlerde farklı illere ödeniyor. İşte 2022 evde bakım maaşına dair son gelişmeler…

7 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. 7 Şubat Pazartesi günü itibariyle henüz evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve haberimizde yer alacaktır.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan ede bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL’ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN



