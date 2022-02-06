Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci 21 Ocak Cuma günü ilk dönem karnelerini aldılar. İki hafta süren yarıyıl tatilinin ardından yeniden ders başı yapmak için hazırlanan öğrenciler ve velileri tatilin sona ermesine saatler kala 2. Döneme dair araştırma yapıyor. Peki, 7 Şubat okullar yarım gün mü? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar Pazartesi günü açılıyor mu? İşte, 2021-2022 eğitim öğretim yılı MEB takvimi…

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.

Gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Özer, eğitim öğretim yılının 2. döneminin 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Özer açıklamasında, "2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla da haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladık. Birinci dönemi hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirdik ve 2 haftalık yarıyıl tatiline tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimizle birlikte girdik. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, hakikaten büyük fedakarlık gösterdiler.

Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler. Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz.

Bununla ilgili zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler oluyor. Biz son 5 ayda şunu gösterdik. Tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır ve okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerini de geliştirme yerleridir. Bunun için inşallah 7 Şubat'ta, tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

7 ŞUBAT OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

MEB tarafından yayımlanan takvim ve Bakan Özer’in açıklaması ile 7 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci dönem başlıyor. Okulların yarım gün olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor ve öğrencilerin her zamanki saatleri içerisinde okullarında olması bekleniyor.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

7 Şubat 2022 tarihinde yeniden ders başı yapan öğrenciler, 11-15 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatillerini yapacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek ve ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girecek.