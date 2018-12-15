7 yaşındaki çocuğun küçük kalbi dayanamadı

7 yaşındaki Honduraslı bir kız açlık ve susuz kalınca gözaltındayken öldü

15 Aralık 2018, Cumartesi 21:07 Son Güncelleme:
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7 yaşındaki çocuğun küçük kalbi dayanamadı

Honduras’tan ABD’ye gitmek için 160 kişilik kafile 3 ay önce yola çıkmıştı. Kafiledekilerin sayısı yolda katılanlarla birlikte 7 bini aşmıştı. 

BABASIYLA GÖZALTINA ALINDI

2 bin 500 kilometrelik yürüyüşle ABD’ye ulaşan 7 yaşındaki Honduraslı bir kız çocuğu, babasıyla birlikte sınırı yasa dışı geçince gözaltına alındı. 

KALBİ DURDU...

Günlerdir aç ve susuz olan kız çocuğu gözaltındayken öldü. Ölüm nedeni aşırı sıvı kaybına bağlı kalp durması olarak açıklandı.


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