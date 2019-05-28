7 yaşındaki çocuktan geriye ayakkabısı kaldı

Elazığ’da dedesinin elini bırakıp karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde küçük çocuktan geriye ayakkabıları kaldı

28 Mayıs 2019, Salı 18:27
A A
7 yaşındaki çocuktan geriye ayakkabısı kaldı

Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Güney Çevre yolunda meydana geldi.

Dedesi ile yolun karşısına geçmek için bekleyen 7 yaşındaki Tuğhan Yılmaz, bir anda dedesinin elini bırakarak yola doğru koştu.

Bu sırada Malatya istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan T.G. idaresindeki 49 AAE 031 plakalı otomobil, minik Tuğhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada küçük çocuktan geriye kalan ayakkabıları ise yürekleri dağladı. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...