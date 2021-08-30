7 yaşındaki Eylül pekmez kaynatılan kazanına düştü
Adıyaman’da 7 yaşındaki Kahta Eylül Ada Elgazi pekmez kaynatılan kazana düştü.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 11:37 Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen Eylül Ada Elgazi (7) yaralandı. Minik kız Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Şenköy köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Eylül Ada Elgazi, dengesini kaybederek bahçede, pekmez kaynatılan kazana düştü.
Çığlıklarına koşan yakınlarının fark ettiği Eylül Ada Elgazi, adrese çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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