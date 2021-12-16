Türkiye 7 yaşındaki Yusuf Çınar otomobilin altında can verdi

7 yaşındaki Yusuf Çınar otomobilin altında can verdi

Türkiye

7 yaşındaki Yusuf Çınar otomobilin altında can verdi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, sürücü E.İ.'nin (46) geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Yusuf Çınar Kılıç (7), hayatını kaybetti.

16 Aralık 2021, Perşembe 00:41 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Çocuğunu bırakmak için 29 AV 669 plakalı otomobili ile Cumhuriyet İlköğretim Okuluna giden E.İ.'nin, iddiaya göre geri manevra yaptığı sırada Yusuf Çınar Kılıç, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine E.İ. aracı durdururken, Küçük Yusuf Çınar, otomobilin altından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Çınar Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Sürücü E.İ. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinan UÇAR/KELİKİT (Gümüşhane) (DHA)

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