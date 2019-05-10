7 yıldır minibüste direksiyon sallıyor

Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi yaklaşık 26 bin nüfuslu Marmara Ereğlisi’nde 1 çocuk annesi Serap Yılmaz, 7 yıldır minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. İlçenin "Şoför Serap ablası" olarak tanınan Yılmaz, halkın kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

HER GÜN 400 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

7 yıldır yaptığı minibüs şoförlüğü yapan Yılmaz, "Kesinlikle zor bir meslek değil, istedikten sonra her şey olabilir. İşimden memnunum ve çok olumlu tepkiler alıyorum. Minibüse binen yolcular bazen şaşırıyorlar daha sonra seviniyorlar ve memnun olduklarını söylüyorlar. Bugüne kadar kötü bir tepki ile karşılaşmadım.

İş arkadaşlarımla herhangi bir sorunum olmadı. Tam tersine onların bana çok destekleri oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarım ve burada oluşum onların sayesindedir. Çünkü yalnız olmadığımı ve yapabileceğimi her zaman söylediler ve söylüyorlar. Her gün 400 kilometre yolculuk yapıyorum. Ben mesleğimi her kadına öneriyorum. Zor bir iş değil, kolay bir iş. Yeter ki istesinler yaparlar ve başarırlar" dedi.

'KENDİSİNE GÜVENİYORUM'

İlçede yaşayan Hatice Bayrak(65), sürekli minibüsle yolculuk yaptığını belirterek kadın şoförlerin artmasını istedi. Bayrak, "Biz kadınların halinden en iyi onlar anlar. Onun içinde çok kadın sürücü olmalı. Olursa da fayda olacağına inanıyorum. Kadın şoför ile yolculuk yapmak çok güzel. Kendisine güveniyorum" dedi.

DHA